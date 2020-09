Coppa Italia 2020/21: Lecce contro la vincente di Feralpisalò-Pineto

È stato effettuato pochi minuti fa il sorteggio della Coppa Italia 2020/2021. Il Lecce entrerà in gioco nel secondo turno in programma il 30 settembre 2020. Dal sorteggio è emerso che i giallorossi sfideranno la vincente tra Feralpisalò e Pineto. In attesa del tabellone possiamo già confermare che i giallorossi giocheranno in casa la propria sfida.

Se la squadra di mister Corini passasse il turno affronterebbe il Torino.

Le 8 teste di serie sono:

1) Atalanta

2) Juventus

3) Inter

4) Roma

5) Napoli

6) Milan

7) Sassuolo

8) Lazio.

Il numero di ranking stabilisce chi giocherà in casa la sfida, dando priorità a chi ha il numero più basso.