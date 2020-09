UFFICIALE - Catania, preso Maldonado

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luis Alberto Maldonado Morocho, nato a Pasaje, in Ecuador, il 15 maggio 1996. Giunto in Italia nel 2012 e completata la trafila nei campionati giovanili con il Chievo, l’atleta sudamericano si è distinto in Serie D realizzando 31 reti in 125 gare e conquistando una promozione in C, nel 2019, con l’Arzignano Valchiampo. Nel 2019/20, l’esordio in ambito professionistico. L’esito del primo tampone, negativo, ha consentito al centrocampista di sostenere i primi allenamenti individuali. Maldonado ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2022.