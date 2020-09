Benevento attento: due squadre puntano un tuo obiettivo

Dopo l'arrivo di Dabo, per il quale manca ormai solo l'annuncio ufficiale, il Benevento continua la ricerca di calciatori da inserire nella rosa. Il reparto maggiormente attenzionato è l'attacco per il quale si seguono, come noto da tempo, tre calciatori: Gervinho e Cornelius del Parma e Iago Falque del Torino.

Se con i granata del presidente Cairo c'è stata, fino ad ora, solo una richiesta di informazioni circa la cedibilità o meno dell'esterno spagnolo, con i ducali i discorsi per l'ivoriano ed il danese sono già ad uno stato più avanzato. Per Gervinho, in particolar modo, la richiesta del Parma è di 7 milioni di euro mentre il club del presidente Vigorito è fermo a quota 5: la sensazione è che si possa trovare un accordo a metà strada per il trentatreenne della Costa d'Avorio. Per Cornelius, invece, non ci sono ancora cifre in ballo ma solo la disponibilità degli emiliani a sedersi al tavolo per trattare.

Tuttavia, come riportato da Sport Virgilio questa mattina, ad inserirsi tra il Benevento e Gervinho ci sarebbero non una ma ben due concorrenti sempre della Serie A. Si tratterebbe di Inter ed Atalanta. Le due compagini lombarde, infatti, sono alla ricerca di valide alternative per i rispettivi attacchi ed avrebbero individuato nell'ex Roma il profilo adatto. Ovviamente nei due club nerazzurri Gervinho sarebbe una alternativa ai titolari mentre nel Benevento avrebbe la maglia da titolare garantita ma la prospettiva di ritrovare la Champions League dopo circa cinque anni di assenza potrebbe giocare un ruolo importante. Decisiva per la definizione della trattativa potrebbe essere la prossima settima.