Ginosa, Davide D'Angelo ai microfoni

Davide D'Angelo, classe 2000, riconfermato dal Ginosa interviene ai microfoni della pagina ufficiale della società. L'Eccellenza, per il giovane calciatore cresciuto nel settore giovanile del club biancazzurro, rappresenta tanto poiché la massima categoria dilettantistica è una vetrina per il grande calcio.

"Il campionato d'Eccellenza certamente è una competizione dura da affrontare perchè sono presenti calciatori di assoluto valore, ma attendo una stagione ricca di emozione sperando di poter essere a disposizione. Giocare con la squadra della propria città è sempre un piacere" ha evidenziato D'Angelo.

L'auspicio è che il ragazzo, così come tutti i calciatori provenienti dal settore giovanile, possano utilizzare al meglio il palcoscenico dell'Eccellenza. Lo stesso classe 2000 ha voluto precisare: "Ai miei compagni dico di credere in se stessi per poter rendere reale il sogno di giocare in prima squadra". L'attesa, dunque, aumenta la curiosità per tutti i tifosi, vogliosi di vedere da vicino il Ginosa formato Eccellenza.