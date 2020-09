Calciomercato Martina, il nuovo acquisto è Giuseppe Ardino

Il Martina Calcio 1947 ha ufficializzato l'arrivo di Giuseppe Ardino. Il classe 1995 è un esterno rapido e di fantasia con una buona propensione al dribbling. Ardino vanta un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età: due stagioni a Tolve in Eccellenza lucana e Fortis Altamura, squadra in cui ha raggiunto il suo record personale di goal: ben 18 reti. Inoltre, ha giocato altre stagioni in Promozione ed Eccellenza.