Taranto, tre giovani in arrivo: attesa per l'ufficialità

Il Taranto continua a muoversi sul mercato. Secondo quanto ha riportato La Gazzetta del Mezzogiorno nell'edizione odierna, la compagine rossoblù ha definito tre nuovi acquisti, da ufficializzare nei prossimi giorni. Marco Caldore, Giuseppe De Marco e Francesco Stasi presto faranno parte della rosa a disposizione di mister Laterza.

Il primo è un difensore centrale interessante che arriva dall'esperienza con la Casertana in Serie C. Il secondo è un'ala destra con diverse esperienze maturate in Serie D nonostante la giovane età, classe 96'. Il terzo, Stasi sarà il vice Sposito. Dunque, tre ragazzi che rispecchiano la linea adottata dal direttore sportivo Francesco Montervino: giovani, talentuosi e vogliosi di far bene e sudare con e per la maglia del Taranto.