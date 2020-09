Da Gozzano e ritorno, Carboni nuovamente al "D'Albertas"

Un anno e mezzo a Gozzano, culminati con la vittoria del campionato di Serie D e l'approdo nel professionismo prima di dirsi addio, o meglio arrivederci. Perché con il ritorno della compagine cusiana nella massima categoria dei Dilettanti ecco che anche il difensore Fabrizio Carboni è tornato al "D'Albertas", con la speranza di rivivere dopo gli anni spesi tra Lecco e Foggia, una stagione come l'ultima (2017-18) in cui con 28 presenze e quattro reti ha contribuito all'apoteosi rossoblu.

Pedina fondamentale per la squadra di Soda, il romano classe '93 ha dimostrato nella sua carriera di non essere solo un buon difensore capace di giostrare quasi indifferentemente in tutte le posizioni della terza linea, ma anche di aver un discreto rapporto con il gol. 40 le presenze ufficiali in campionato con la casacca del Gozzano nell'anno e mezzo vissuto nel novarese, Carboni riannodano il filo con il passato tornando da Foggia dove ha vissuto una stagione di vertice con la casacca dei "Satanelli".