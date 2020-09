Serie B 2020/2021: il calendario completo del Lecce

La Serie B ha appena svelato i calendari della stagione 2020/2021. L’89a edizione del campionato della Serie BKT inizierà sabato 26 settembre, con un anticipo (che coincide con l’Opening Day) venerdì 25, e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021 per permettere la disputa dei playoff e playout primo del ritiro delle nazionali. Si gioca anche a Pasquetta lunedì 5 aprile. Confermato il format natalizio, diventato ormai un appuntamento fisso particolarmente apprezzato in termini di spettacolo sportivo e di visibilità: in campo il 27, il 30 dicembre e il 3 gennaio poi si ritornerà in campo il 16. Come richiesto dai presidenti delle società sarà rispettata la sosta nazionali anche visti i numerosi giocatori convocati durante questi impegni. Otto i turni infrasettimanali. Vediamo insieme quale sarà quindi il percorso del Lecce nelle 19 giornate di campionato. Eccole svelate:

Giornata - andata/ritorno

1^ GIORNATA - 26 set/30 gen

LECCE-Pordenone

2^ GIORNATA - 3 ott/6 feb

Ascoli-LECCE

3^ GIORNATA - 17 ott/9 feb

Brescia-LECCE

4^ GIORNATA - 20 ott/13 feb

LECCE-Cremonese

5^ GIORNATA - 24 ott/20 feb

Cosenza-Lecce

6^ GIORNATA - 31 ott/27 feb

LECCE-Pescara

7^ GIORNATA - 7 nov/2 mar

Entella-LECCE

8^ GIORNATA - 21 nov/6 mar

LECCE-Reggiana

9^ GIORNATA - 28 nov/13 mar

Chievo-LECCE

10^ GIORNATA - 5 dic/16 mar

LECCE-Venezia

11^ GIORNATA - 12 dic/20 mar

LECCE-Frosinone

12^ GIORNATA - 15 dic/1 apr

Salernitana-LECCE

13^ GIORNATA - 19 dic/5 apr

LECCE-Pisa

14^ GIORNATA - 22 dic/10 apr

Spal-LECCE

15^ GIORNATA - 27 dic/17 apr

LECCE-Vicenza

16^ GIORNATA - 30 dic/20 apr

Cittadella-LECCE

17^ GIORNATA - 3 gen/24 apr

LECCE-Monza

18^ GIORNATA - 16 gen/1 mag

Reggina-LECCE

19^ GIORNATA - 23 gen/7 mag

LECCE-Empoli

Le date

Inizio Campionato (prima giornata)* Sabato 26.09.2020

Turni infrasettimanali** Martedì 20.10.2020 - Martedì 15.12.2020 - Martedì 22.12.2020 - Mercoledì 30.12.2020 - Martedì 09.02.2021 - Martedì 02.03.2021 - Martedì 16.03.2021 - Martedì 20.04.2021

Soste Sabato-Domenica 10-11.10.2020 (gare nazionali)

Sabato-Domenica 14-15.11.2020 (gare nazionali)

Sabato-Domenica 09-10.01.2021

Sabato-Domenica 27-28.03.2021 (gare nazionali)

Fine Campionato (ultima giornata) Venerdì 07.05.2021.

* la prima giornata sarà aperta, come da tradizione, dalla gara inaugurale che si giocherà, in anticipo, venerdì 25 settembre 2020, in orario serale;

** la 15ª, 16ª e 17ª giornata di andata si disputeranno, rispettivamente, domenica 27 e mercoledì 30 dicembre 2020 e domenica 3 gennaio 2021; ** la 12ª e 13ª giornata di ritorno (turni pasquali) si disputeranno rispettivamente giovedì 1 e lunedì 5 aprile 2021 (festivo).