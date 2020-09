Brindisi, otto reti nel test con la Polisportiva Angotti. Palazzo show

Buona anche la seconda uscita per il Brindisi: i biancazzurri nel pomeriggio di ieri hanno superato in amichevole la Polisportiva Angotti per 8-0, grazie alle reti di Palazzo (tripletta per lui), Cerone, Lacarra, Maglie, Botta e Merito.

Ancora ottime indicazioni per mister Claudio De Luca che nel test con i calabresi ha schierato i suoi con il seguente undici: Lacirignola, Nives, Sicignano, Carrieri, Miruko, Bottari, Diagne, Zanchi, Cerone, Palazzo e Lacarra.

La squadra tornerà ad allenarsi regolarmente questa mattina, mentre la prossima amichevole è prevista per sabato 12 alle ore 15:00 quando la squadra adriatica sfiderà il Castrovillari, compagine di pari categoria.