Serie A. Caso ADL: tutti i partecipanti all'Assemblea in quarantena?

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è risultato, come comunicato dallo stesso club partenopeo, positivo al test per il covid-19 dopo il tampone effettuato nella giornata di ieri.

In base a quanto riportato da "La Repubblica", il patron del Napoli avrebbe accusato dei sintomi che avrebbe attribuito ad una indigestione da ostriche e si è comunque recato all'Assemblea di Lega che si è tenuta ieri a Milano durante la quale, sempre secondo il quotidiano, non avrebbe in più occasioni indossato la mascherina.

Ora, in base ai protocolli, tutti i presenti alla stessa assemblea dovranno sottoporsi alla profilassi obbligatoria prevista e, probabilmente, entrare in quarantena.