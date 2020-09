UFFICIALE - Il 19 settembre Lazio-Benevento in amichevole all'Olimpico

Lazio e Benevento si affronteranno in un test amichevole all'Olimpico di Roma il prossimo 19 settembre.

Ad ufficializzare la notizia è stato il club del presidente Lotito attraverso il proprio sito ufficiale ed i propri canali social. Sarà, quindi, il primo derby stagionale tra i fratelli Simone, allenatore della Lazio, e Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento.

Sia i giallorossi che i capitolini non disputeranno la prima di campionato a causa del rinvio chiesto, rispettivamente, da Inter e Atalanta, compagini che hanno terminato in ritardo la precedente stagione a causa degli impegni in Europa.

Il fischio di inizio della partita tra Lazio e Benevento è previsto per le ore 18.