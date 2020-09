Ginosa, Alex Pulpito ai microfoni

Alex Pulpito classe 2002, prodotto del settore giovanile del Ginosa, interviene ai microfoni della pagina ufficiale della compagine biancazzurra. Per il giovane calciatore, il campionato di Eccellenza rappresenta una vetrina importante per mostrare tutte le proprie qualità. Tuttavia, come sottolinea lo stesso Pulpito, sarà una stagione particolare, dal momento che fare il grande salto dal settore giovanile in prima squadra e allenarsi con calciatori blasonati per la categoria è sempre molto importante e motivo di orgoglio.

"L'esperienza sicuramente porterà i propri frutti. L'Eccellenza è un campionato tanto affascinante quanto difficile da affrontare" ha sottolineato il classe 2002. Pulpito è un esempio di quanto possa offrire il calcio a Ginosa. Crescere nel settore giovanile e in ultimo esordire in prima squadra, o meglio nella squadra della propria città. "Quello che dico ai miei coetanei è di crederci sempre e allenarsi. L'allenamento è fondamentale" ha concluso Pulpito.