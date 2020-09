Real Agro Aversa. Firma una punta ex Nola e Benevento

I tifosi chiedevano un attaccante e il presidente del Real Agro Aversa, Guglielmo Pellegrino, ha immediatamente realizzato il sogno dei supporter granata.

E’ un giovane che sicuramente riuscirà a fare la differenza in Serie D, ha capacità importanti e quella energia necessaria per affrontare al meglio un campionato difficile come quello della "quarta serie". Arriva ad Aversa il 20enne Nicola Chiacchio, che nell’ultima stagione è stato protagonista con il Nola.

Di Nicola Chiacchio se ne diceva un gran bene e a 20 anni è pronto per l’esame di maturità. Quando il Benevento giocava in A, lui e Brignola (che De Zerbi ha poi lanciato e portato con sé al Sassuolo) spesso erano aggregati alla prima squadra. Esterno d’attacco di piede destro, la velocità e il dribbling sono le sue qualità più evidenti, che gli hanno permesso di fare rapidamente strada dal settore agonistico del Monteruscello fino alla Primavera dei giallorossi. Il passaggio al Cattolica San Marino gli è valso il primo gettone di presenza in D (Contro il Reggio Audace nel girone emiliano). La scorsa stagione è stato a Nola e adesso con il Real Agro Aversa ha una chance importante per mettersi in mostra.

Domani ci sarà l'esordio in una partita amichevole, e contro il Gladiator potrà presentarsi ai suoi nuovi tifosi.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa