Giugliano, Carannante nuovo allenatore: "Per me un onore"

Il Giugliano ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a mister Roberto Carannante. Allenatore esperto, nella passata stagione ha allenato il Pomigliano con cui aveva stabilito una striscia di vittorie consecutive da record prima dell'interruzione dei campionati.

Le sue prime dichiarazioni in conferenza stampa:"È un onore essere qui, Giugliano è una grande piazza. Sono contentissimo, non vedo l'ora di lavorare e scendere in campo con i ragazzi che ho trovato molto carichi e vogliosi di lavorare"