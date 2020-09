Ginosa, buona la prima: vittoria contro il Montescaglioso

Comincia nel migliore dei modi la stagione del Ginosa in vista del campionato d'Eccellenza. Dopo settimane di duro lavoro agli ordini di mister Pizzulli e del preparatore atletico Antonio Negro, la compagine biancazzurra vince sul campo del Montescaglioso - squadra d'Eccellenza lucana - per quattro reti a due.

Ottima prova dei nuovi arrivati Guerra, Mignogna e Colaianni. La formazione iniziale, scelta dall'allenatore ginosino, prima dei cambi del secondo tempo è stata: Sportelli, Difino, Labalestra, Colaianni, Guerra, Mignogna, Casale, Carbone, Carlucci, Scarci, Loconte. Il match, al di là del risultato, ha offerto ottime risposte a mister Pizzulli, alla ricerca dell'intesa in campo e dei movimenti provati in queste settimane. I nuovi arrivati si sono integrati bene e, soprattutto, c'è stata una buona prova da parte dei giovani scesi in campo nella ripresa. Le reti sono state siglate da: Carlucci (doppietta), Loconte e Camara.

L'obiettivo è continuare di questo passo, già dal prossimo impegno, piuttosto ostico, contro il Taranto al Teresa Miani di Ginosa, domenica alle ore 10.30.