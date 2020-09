Benevento-Inter: ufficializzato l'orario del match del "Vigorito"

Si giocherà alle ore 18 il match tra Benevento ed Inter valevole per la prima di campionato ma posticipato al 30 settembre su richiesta dei nerazzurri che hanno terminato in ritardo rispetto alle altre squadre la stagione 2019/20 per via dell'impegno in Europa League.

Contestualmente a quello della gara Benevento-Inter, sono stati ufficializzati anche gli orari degli altri due recuperi del 30/09:

Benevento - Inter - ore 18:00

Udinese - Spezia - ore 18:00

Lazio - Atalanta - ore 20:45