LaLiga Santander: la stagione in esclusiva su DAZN

Con la partenza de "LaLiga Santander" prosegue su DAZN la stagione dei calcio europeo 2020-2021. Da questo week-end infatti, la piattaforma trasmetterà in esclusiva tutte le 380 partite del campionato spagnolo, oltre ad highlights, interviste e tantissimi altri contenuti originali.

Si comincia domani, 12 settembre, alle ore 16:30 con Eibar-Celta Vigo, per poi proseguire con altre due sfide tutte da seguire: alle 18:30 Granada-Athletic Bilbao mentre alle 21 andrà in onda il debutto del neopromosso Cadice che affronterà in casa l'Osasuna.

Domenica 13 settembre, altri quattro match in programma: alle 14:00 Deportivo Alavés-Betis, alle 16:00 appuntamento con Valladolid-Real Sociedad, alle 18:30 altro esordio in Liga per il Huesca che affronterà il Villareal in trasferta. A chiudere la prima giornata di campionato il match tra Valencia e Levante in programma alle ore 21:00.

Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Siviglia e Getafe - che hanno terminato più tardi la stagione perché impegnate nelle coppe europee - debutteranno, invece, tra la seconda e terza giornata.