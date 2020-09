Mercato Serie C: nuovi arrivi per Cavese, Monopoli,Avellino e Paganese

L'inizio del campionato si avvicina e le squadre di Serie C continuano a portare avanti le operazioni di mercato tra entrate e uscite.

Il colpo del giorno lo mette a segno l'Avellino che mette sotto contratto il centravanti Maniero, attaccante con grande esperienza in B in cerca di riscatto.

La Cavese ufficializza il giovane centrocampista Cuccurullo, scuola Benevento, che già si allenava con gli aquilotti. Altra cessione in uscita del Benevento che cede in prestito annuale anche Sperandeo che va alla Virtus Francavilla.

A Pagani arriva l'attaccante Andrea Isufaj, ex Chievo. Un ex azzurrostellato, invece, si accasa alla Vibonese: è la punta centrale Parigi.

Ai saluti il difensore Signorini e il Catanzaro: risolto il contratto. Colpo in prospettiva del Monopoli che batte un'agguerrita concorrenza e tessera Fusco, difensore che si era messo in evidenza nel Sorrento in D.