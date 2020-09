Ginosa, Damiano Giannuzzi ai microfoni

Damiano Giannuzzi, classe 2002, interviene ai microfoni della pagina ufficiale della compagine biancazzurra, spiegando le ambizioni individuali e collettive in vista del campionato d'Eccellenza. "Ci aspettiamo un campionato tranquillo. Come squadra ci siamo fissati degli obiettivi e speriamo di raggiungerli" ha voluto evidenziare il calciatore giunto dal settore giovanile del Ginosa.

"Sento una bella atmosfera. E' un bellissimo gruppo, innanzitutto, da amici. Sicuramente è un trampolino di lancio per me e tanti ragazzi che aspirano a giocare in prima squadra". In ultimo, Giannuzzi sottolinea la sua filosofia: "Sudare per una maglia ambiziosa".