Taranto, amichevole amara: vittoria ma infortunio per Corvino

Il Taranto continua il proprio lavoro dopo il ritiro di Pietralunga. I calciatori rossoblù sono ritornati a sudare agli ordini di mister Giuseppe Laterza. L'obiettivo è quello di arrivare preparati per un campionato ostico come la Serie D. Ovviamente, i Delfini punteranno alla vittoria finale e alla conseguente promozione. Una piazza ambiziosa come Taranto, d'altronde, deve sempre puntare al massimo, come ha sottolineato in un'intervista precedente il diesse Francesco Montervino.

Nella giornata di ieri, la compagine rossoblù ha affrontato in amichevole la compagine ginosina Spartan Boys, che disputerà il campionato di Promozione. Il punteggio finale è stato di quattro reti a zero per il Taranto ma l'aspetto fondamentale per il tecnico e lo staff è stato il gioco espresso e lo stato di forma in generale. Le reti sono state siglate da Lagzir, Marsili, Serafino e Santarpia.

Sebbene si è visto un ottimo Taranto, la nota dolente della partita è stato l'infortunio di Vincenzo Corvino. Il centrocampista ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni, il calciatore si sottoporrà ad accertamenti con la speranza che possa recuperare nel più breve tempo possibile.