La Pro Vercelli ha annunciato che il nuovo main sponsor sarà Rubinetterie Condor s.r.l.

La Rubinetterie Condor si occupa di costruzione di componenti ed accessori per costruttori di macchine di caffè e cucine, componentistica in rame, acciaio e leghe in ottone. La sede della società è a Roccapietra in provincia di Vercelli.