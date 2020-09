Fasano, il ritiro precampionato si conclude con una sconfitta

Si è concluso con l'allenamento congiunto di ieri pomeriggio con il Campobasso il ritiro precampionato del Fasano. I biancazzurri sono usciti sconfitti 2-0 al termine di un match molto combattuto, in cui la squadra di Cudini è riuscita ad avere la meglio grazie ai centri di Cogliati ed Esposito.

Nonostante il risultato negativo il tecnico Raimondo Catalano è riuscito però a trarre buoni spunti e buone indicazioni, come affermato anche dallo stesso al termine dell'incontro: "Sono soddisfatto di quello che la squadra ha mostrato e di come ha giocato contro una compagine importante come il Campobasso. Oggi (ieri, ndr) era la prima partita giocata sotto i 1.500 metri di Campitello Matese e abbiamo sofferto un po’ il cambio di temperatura ma questo lo avevamo calcolato".

L'allenatore barese ha inoltre tirato le somme alla fine di questo ritiro in terra molisana: "Il ritiro è stato molto proficuo. Abbiamo alzato il livello sia della nostra condizione fisica, sia della nostra organizzazione in campo. Stiamo diventando sempre più squadra, giorno dopo giorno, e abbiamo ampi margini di miglioramento".

La squadra, rientrata a Fasano nella serata di ieri, riprenderà gli allenamenti lunedì 14 settembre, dopo due giorni di meritato riposo.