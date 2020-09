Cittanovese, nel pomeriggio sgambata con il Saint Michel

Sgambata amichevole per la Cittanovese, che nel pomeriggio riceverà la visita del Saint Michel, squadra che milita nel torneo di Prima Categoria.

Scrive il club giallorosso:

Il Cittanova Calcio torna in campo, questo pomeriggio, contro la formazione del Saint Michel per testare i progressi atletici, tecnici e tattici maturati in questo primo scorcio di precampionato.

Alle ore 17,00, sul prato del “Morreale – Proto”, i giallorossi affronteranno il loro quinto allenamento congiunto alla ricerca di indicazioni positive e di spunti utili circa la crescita complessiva del progetto di mister Pietro Infantino.

“Diamo il benvenuto a Cittanova a don Gaudioso Mercuri, al Saint Michel e all’intero gruppo di tesserati e collaboratori che da anni lavora ad un progetto sportivo e sociale dal valore apprezzato e riconosciuto – questo il messaggio della Società -. Al Cittanova Calcio non sfugge lo sforzo che numerose realtà del territorio mettono quotidianamente in campo per la crescita sociale e culturale delle comunità locali. In questo senso, il progetto giallorosso intende allargare il proprio raggio d’azione alle dinamiche educative, sociali e formative attraverso i canali e gli strumenti dello sport. Siamo certi che in futuro sapremo dialogare su questi temi con un numero importante di protagonisti virtuosi”.