Taranto, vicinissimo l'acquisto di Stracqualursi

Denis Stracqualursi è vicino a vestire i colori rossoblù del Taranto. Dopo l'infortunio di Vincenzo Corvino, la società tarantina ha accelerato i tempi per ufficializzare il calciatore argentino. Secondo quanto ha riportato Canale 85, Stracqualursi, al momento, ha dato già l'ok al trasferimento in riva allo Ionio ma starebbe rispettando la quarantena imposta per i calciatori che provengono dall'estero. Per mister Giuseppe Laterza sarebbe un ottimo acquisto in vista della prossima stagione. Intanto, nella giornata di domani i rossoblù faranno visita al Teresa Miani, il Ginosa, per un amichevole.