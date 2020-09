Brindisi, 2-2 nel test con il Castrovillari. A segno Cerone e Palazzo

Si conclude con un pareggio il ritiro precampionato del Brindisi che nell'ultimo allenamento congiunto in terra calabrese impatta 2-2 con il Castrovillari, compagine di pari categoria che prenderà parte al prossimo Girone I. Altro buon test per la squadra di mister Claudio De Luca, utile soprattutto a mettere ulteriori minuti nelle gambe in vista dell’esordio in campionato previsto per domenica 27 settembre.

Il tecnico barese manda in campo i suoi con il 4-2-3-1: davanti a Lacirignola agiscono Boccadamo, Sicignano, Diagne e Iaia, in mediana spazio a Botta e Bottari con Palumbo, Cerone e Palazzo sulla trequarti a supporto dell’unica punta che è Lacarra. Dalla parte opposta Castrovillari schierato con il 4-4-2.

Gara molto vivace sin dalle prime battute con i padroni di casa che sbloccano il match dopo soli 2’ grazie al gol di Trentinella. Il Brindisi col passare dei minuti prende sempre più campo e trova il pari al 22’ grazie ad una super punizione di Cerone. Nel finale di prima frazione i biancazzurri trovano anche il vantaggio con Palazzo, al termine di una fantastica azione avviata da Lacarra e rifinita da Palumbo.

Nella ripresa girandola di cambi per entrambe le compagini con De Luca che in particolare concede spazio a tutti i calciatori a sua disposizione. Nonostante il caldo e i pesanti carichi di lavoro i ritmi non calano, con i calabresi che trovano la rete del definitivo 2-2 al 58’ con Principi che è lesto a sfruttare una disattenzione della retroguardia brindisina a seguito di un calcio piazzato.

La squadra rientrerà in serata a Brindisi, per ritrovarsi poi martedì 15 allo stadio ''Franco Fanuzzi'' per la ripresa degli allenamenti.