Gladiator-Real Agro Aversa 2-1: è nerazzurro il primo derby stagionale

Il derby è del Gladiator: al "Piccirillo" di Santa Maria Capua Vetere, i nerazzurri si sono imposti di misura 2-1 contro il Real Agro Aversa.

Dopo i primi minuti di studio tra le due squadre con bel gioco ma ben poche azioni da gol, tutto cambia intorno alla mezzora quando Real Agro Aversa e Gladiator si sbloccano e lasciano giocare la fantasia e la voglia di regalare gioie ai dirigenti (partita giocata a porte chiuse) con i nerazzurri che sono i primi a trovare la via del gol. E’ il minuto 30 quando Tripicchio guarda la porta normanna difesa da Papa e lascia partire un bolide dal limite dell’area che si stampa proprio tra il palo e il portiere e gonfia la rete per l’1-0 dei padroni di casa. Al "Piccirillo" in quel momento si sblocca la gara perché i granata non ne vogliono assolutamente sapere di restare indietro nel punteggio e quindi si lanciano in avanti per acciuffare subito il pareggio. Azione caparbia di Cassandro che si fa beffa del giovanissimo Arrivoli (classe 2003) e arriva sul fondo mettendo al centro un pallone invitante per il bomber Simonetti che non sbaglia superando il portiere avversario Fusco per la rete che vale l’1-1. A 3 minuti dalla fine del primo tempo ancora Simonetti si lancia in avanti superando Di Gianfelice ma poi al momento del tiro lo stesso difensore nerazzurro blocca tutto e mette in angolo. Al 45’ l’arbitro con i due assistenti (terna arbitrale fortemente voluta dalla società del Gladiator anche per rendere ancora più vera la gara) mandano le squadre a bere un po’ d’acqua.

Tre minuti nella ripresa e Mancino para subito una bella punizione di Tripicchio. Un minuto dopo cross di Di Finizio per Del Sorbo che, a tu per tu con Mancino (entrato al posto di Papa), non può sbagliare siglando il 2-1. Tanti cambi per i due allenatori con i ritmi che calano in seguito anche all’enorme sforzo fisico. Spazio per tutti i calciatori che nella prima frazione si sono accomodati in panchina. Al minuto 81 occasionissima per l’Aversa con un cross da calcio d’angolo che attraversa tutta l’area senza che nessuno riesca a trovare il tap-in vincente. Pochi secondi dopo Di Pietro lascia partire il piede e colpisce la traversa, la palla tocca la linea ma non entra. Conferma anche dal guardalinee. Non succede più nulla, finsice 2-1.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa