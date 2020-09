Benevento-Reggina 2-1. Buona la prima per i giallorossi al "Vigorito"

Il Benevento, alla sua prima amichevole dopo il test in famiglia contro la Primavera, batte la Reggina, tra le candidate ad essere protagonista nella prossima serie B, per 2-1 al "Vigorito".

Mister Inzaghi non ha a disposizione Lapadula e Maggio, che sono in tribuna con il nuovo arrivato Dabo, e schiera dal 1' Foulon, Ionita e Glik, nuovi arrivi, mentre Caprari parte dalla panchina. Nella Reggina, mister Toscano si presenta con Denis e Bellomo in attacco con Sounas a sostegno mentre Reginaldo e Menez sono pronti a subentrare a gara in corso.

La prima frazione riserva soli due grandi spunti, uno per parte. Per la Reggina, al 32', Sounas calcia a colpo sicuro ma trova un super Montipò che devia la palla sul palo prima che la difesa giallorossa liberi. Per il Benevento, 5' dopo, Sau mette a sedere in un primo momento Plizzari ma il portiere rinviene sulla palla e l'ex cagliaritano non riesce a calciare. La prima frazione si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa girandola di sostituzioni fin dal 1' e la Reggina passa in vantaggio. Tello sbaglia l'appoggio verso Montipò e Loiacono si avventa sul pallone e batte l'estremo difensore giallorosso. Lo 0-1 dura soli 2' perché il Benevento perviene subito al pareggio: Foulon mette una palla invitante sul primo palo dove Moncini è pronto e batte di prima intenzione Guarna. Al 61' il Benevento mette la freccia e si porta in vantaggio. Azione di rimessa dei ragazzi di Pippo Inzaghi con palla che arriva ad Improta che calcia dal limite e, complice una deviazione, supera ancora Guarna. All'85' i giallorossi sfiorano anche la terza rete: Tello scappa a destra e mette rasoterra sul secondo palo dove Caprari calcia a botta sicura ma non trova, clamorosamente, lo specchio della porta. Dopo 4' di recupero il direttore di gara mette fine alle ostilità: il Benevento batte la Reggina per 2-1.

IL TABELLINO