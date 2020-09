Virtus Francavilla, pari di prestigio all'Arechi

Si è concluso con un pareggio il test amichevole tra Salernitana e Virtus Francavilla, disputato ieri pomeriggio allo stadio "Arechi" di Salerno. 1-1 il punteggio finale con Caporale (eurogol in rovesciata) che ha risposto all'iniziale vantaggio locale siglato da Gyomber.

Ottimi spunti ricavati da mister Bruno Trocini che ha provato diverse soluzioni in vista dell'esordio in Coppa Italia contro il Catanzaro previsto per mercoledì 23 settembre.

Questa la formazione biancazzurra scesa in campo dal 1': Costa, Delvino, Caporale, Celli, Giannotti, Franco, Castorani, Nunzella, Zenuni, Vazquez, Perez.

Nella ripresa spazio invece a Crispino, Calcagno, Pino, Pambianchi, Sparandeo, Mastropietro, Bovo, Carella, Puntoriere, Buglia ed Ekuban.