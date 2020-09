Italcave Statte, Russo: "Affezionata a questi colori"

Matilde Russo, veterana della compagine Italcave Real Statte, parla ai microfoni dell'addetto stampa della società rossoblù. In vista del prossimo campionato di Futsal Serie A femminile, la calciatrice evidenzia: "Voglio fare sempre meglio per questa società e dare una grande mano alle mie compagne". Determinazione e senso di responsabilità per Russo, ormai calciatrice importante per lo scacchiere di mister Marzella.

"Sono arrivata in questa società molto giovane e devo ammettere che alle volte si sono presentati ostacoli durante il mio percorso ma approdare da ragazzina e avere avuto sempre calciatrici esperte alle spalle, ha aiutato molto" ha sottolineato Matilde Russo. La calciatrice, infine, specifica: "Nel momento del bisogno le mie compagne ci sono sempre state, con tanta fiducia. Sono molto affezionata a questa maglia e devo sottolineare che sono cresciuta molto qui".