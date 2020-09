Amichevole Taranto-Ginosa, vittoria tennistica per i rossoblù

Il Ginosa ospita la blasonata compagine del Taranto in vista della preparazione per il campionato d'Eccellenza pugliese dopo venti anni di assenza. La compagine di mister Pizzulli è a caccia di buone risposte soprattutto dai nuovi acquisti, integrati a dovere negli schemi del tecnico ginosino. I Delfini guidati da Laterza, dopo il ritiro pre campionato a Pietralunga, hanno accelerato i carichi di allenamento in vista del campionato di Serie D. Il Taranto dopo aver battuto in casa per quattro reti a zero lo Spartan Boys visita il Teresa Miani di Ginosa per l'amichevole contro la compagine biancazzurra.

I ragazzi di mister Laterza chiudono i giochi già nel primo tempo, grazie all'ottimo ritmo, giro palla e concretezza sotto porta. Il Ginosa, complice l'assenza di Romeo in difesa e l'infortunio accorso al centrale difensivo nonché volto nuovo della campagna acquisti del diesse biancazzurro,ha gli uomini contati contro un pacchetto offensivo di valore. Per i rossoblù buone risposte da Serafino, Santarpia, Azzarito,Boccia e Mastromonaco.

Nella seconda frazione di gioco, tanti cambi sia da una parte che dall'altra, con il centrocampista Diaby dall'inizio in campo nella ripresa. Timida risposta del Ginosa alle scorribande del Taranto ma quest'ultimo dilaga e conclude un buon test che, al di là del risultato tennistico - sei reti a zero - ha visto una squadra compatta e serena. Per il Ginosa tanto da lavorare ma c'è completa fiducia, d'altronde la squadra è in ritardo di preparazione e quest'oggi, mister Pizzulli non poteva chiedere altro ai propri ragazzi senza far nessun dramma per la prova incolore.

Risultato finale: 6-0 Taranto. Reti di Lagzir (doppietta), Guaita (doppietta), Santarpia, Diaby.