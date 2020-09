Amichevole Taranto-Ginosa, mister Pizzulli ai microfoni

Antonio Pizzulli dopo la sconfitta per sei reti a zero contro il Taranto concede un'intervista alla nostra redazione di IamCalcio Taranto, analizzando il momento della compagine biancazzurra, non risparmiando meriti alla squadra di mister Laterza che appare in salute. "Certamente i rossoblù sono avanti con la preparazione, per questo motivo non posso rimproverare i miei ragazzi. Rispetto a loro, dunque, siamo in ritardo. Il Taranto arrivava prima sul pallone" ha voluto evidenziare il tecnico ginosino.

Tuttavia, il Ginosa ha giocato con alcune assenze importanti in vista delle prime gare ufficiali: "L'assenza di Romeo e l'infortunio di Colaianni durante il riscaldamento hanno pesato un pochino per quanto riguarda la linea difensiva che avevo in mente" ha continuato mister Pizzulli. Infine, l'allenatore in attesa dei prossimi impegni, non fa drammi e predica calma e tanto lavoro. Resta il fatto di aver disputato un'amichevole di livello che porterà senza ombra di dubbio i suoi frutti nell'immediato futuro.