Amichevole Taranto-Ginosa, Laterza: "Ottimo test per i ragazzi"

Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, ha commentato l'amichevole contro il Ginosa, ai microfoni di Canale 85. L'allenatore ha evidenziato: "Certamente è stato un buon test per i ragazzi, giocato in un orario piuttosto insolito. C'è tanto da migliorare, sicuramente". La compagine rossoblù ha stravinto il match con il risultato di sei reti a zero, ma quello che contava maggiormente è stato osservare i frutti del duro lavoro svolto in allenamento e nel ritiro pre campionato, in vista della stagione di Serie D.

"Con l'infortunio di Corvino dobbiamo rivedere i piani mentre Alfageme non l'ho voluto rischiare" ha inoltre precisato il tecnico dei Delfini. Dunque, un Taranto convincente, alla terza amichevole di preparazione. Come ha voluto sottolineare Laterza, da parte dei ragazzi c'è impegno e determinazione e questo lo si può notare da come scendono in campo, attaccando bene gli spazi e mettendo in atto il lavoro svolto durante la settimana. "In questo momento siamo sulla giusta strada, in futuro spero di avere la squadra al completo" conclude il tecnico rossoblù.