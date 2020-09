Sgambata amichevole tra la Stilese e il Roccella, conclusa con il successo per 4-2 per la squadra di Galati.

Per la Stilese in gol Martinez e Minici, ma in ogni caso Panarello può continuare a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali, vale a dire la Coppa Italia.

Attesa invece in casa Roccella per le novità riguardanti l'organico, che dovrà centrare l'ennesima permanenza in quarta serie.