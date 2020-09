Reggina, le quote dei bookmakers: amaranto outsider per la vittoria

Primissime quote, da prendere con le molle considerando il mercato ancora in corso, per quanto riguarda la vincente del campionato di serie B 2020-2021.

Monza strafavorita, seguita dal Lecce a 5, Brescia a 6, Frosinone a 7,50, Empoli e SPAL a 9: le quote sono di Snai.

Reggina data molto indietro:la vittoria del campionato Cadetto da parte degli amaranto, quindi arrivare davanti a tutte, pagherebbe 33 volte la posta puntata

In ogni caso, per il bookmakers la Reggina è una delle possibili outsider per la serie A.

Ecco le quote:

Monza 3,50

Lecce 5,00

Brescia 6,00

Frosinone 7,50

Empoli 9,00

Spal 9,00

Chievo 12

Pordenone 20

Cittadella 25

Cremonese 25

Reggina 33

Pescara 33

Salernitana 40

Pisa 40

Entella 50

Venezia 75

Ascoli 75

Vicenza 100

Cosenza 100

Reggiana 100