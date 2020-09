San Luca, ora è ufficiale: Cozza in panchina

Ciccio Cozza è il nuovo allenatore del San Luca, adesso è anche ufficiale.

Ad annunciarlo il club giallorosso tramite una nota stampa:

ASD San Luca comunica di aver affidato al Sig. Francesco Cozza la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo tecnico ha raggiunto un accordo con il Club fino al 30 giugno 2021.

Il Sig. Cozza, 46 anni, è nato a Cariati (CS). Da calciatore è stato un professionista di assoluto valore avendo collezionato 264 presenze e 48 gol in Serie A, 125 presenze e 21 gol in Serie B con le maglie di vari club come Reggina, Milan, Siena, Genoa, Torino, Lecce, Cagliari, Salernitana, Vicenza, Reggiana e Lucchese. Un vero leader carismatico, ha scritto le pagine più belle della sua carriera con la maglia della Reggina nell’era del presidente Lillo Foti e del tecnico Walter Mazzarri.

Da allenatore, il Sig. Francesco Cozza ha vissuto importanti esperienze in giro per l’Italia alla guida di vari club come Catanzaro, Pisa, Reggina, Sicula Leonzio, Taranto, Team Altamura. Nella stagione 2011-12 sulla panchina del Catanzaro Calcio in Lega Pro II chiude la stagione alla seconda posizione valevole per la promozione in Lega Pro I. Nella stagione 2015-16 alla guida della Reggina in Serie D raggiunge la semifinale playoff, piazzandosi alla 4° posizione. Nella stagione 2016-17 vince il campionato di Serie D con la Sicula Leonzio portando i siciliani per la prima volta in Serie C. Alla guida del Team Altamura nel campionato di Serie D raggiunge la zona playoff prima di lasciare l’incarico. Nel 2019 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Area Scouting nella Reggina 1914.

Al Sig. Francesco Cozza un grosso benvenuto dall’ASD San Luca!