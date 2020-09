Coppa, i risultati delle vercellesi

Sei le formazioni della provincia di Vercelli impegnate ieri in Coppa Promozione e Prima Categoria, bel successo del Valduggia che nel finale con una rete di Poletti supera il Cossato, al Santhià il derby con il Bianzè con un 3 a 2 finale che lascia aperto il discorso qualificazione nel match di ritorno.

In prima impressiona il Gattinara che nonostante la perdita di Panipucci non ha problemi a vincere a Serravalle Sesia, in evidenza Rotti autore di una doppietta e il 2003 Cerchier che segna il poker nel finale; bene il nuovo Cigliano Calcio, Firrarello e Carnaroglio condannano il Gassino San Raffaele.

Promozione

Cossato-Valduggia 0-1 Poletti

Bianzè-Santhià 2-3

Prima Categoria

Cigliano Calcio-Gassino San Raffaele 2-0 Firrarello, Carnaroglio

Serravallese-Gattinara 0-4 Rotti, Rotti, Nishchyk, Cerchier