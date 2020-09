Potenza, è fatta per Murano al Perugia In arrivo Sirri e Compagnon

Jacopo Murano non sarà più un giocatore del Potenza. L'attaccante del capoluogo di regione nelle prossime ore raggiungerà Perugia dopo l'intesa economica raggiunta tra le due società. A questo punto la società virerà subito la scelta su un altro attaccante, ma verranno chiuse prime altre trattative imminenti. La prima è con il difensore Alex Sirri, che era stato annunciato dal Picerno, prima della sentenza della retrocessione in serie D. La seconda con l'under Mattia Compagnon dall'Udinese, di cui si parla un gran bene. Poi si passerà al portiere. E' stato contattato l'ex Matera Golubovic, attualmente in forza allo Sloboda Tuzla, ma si continuano a seguire Albertazzi tesserato con il Picerno e Farroni della Reggina.