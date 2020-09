Roccella, due Under verso la riconferma

Il Roccella è all'opera per costruire la squadra che dovrà cercare la salvezza nel prossimo campionato di serie D.

In casa amaranto si va verso la doppia conferma di una coppia Under, scovata la scorsa stagione dal ds Curtale.

Il centrocampista Matteo Capellini, classe 2001, e l'attaccante Ciro De Franco, entrambi classe 2001 dovrebbero restare in Calabria e mettersi a disposizione del tecnico Galati.

Si lavora in casa Roccella, la scelta degli Under fondamentale per andare a caccia dell'ennesima impresa salvezza