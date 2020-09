Martina, buona la prima uscita: quattro reti contro l'Ostuni

Il Martina vince per quattro reti a zero l'amichevole svoltasi domenica contro l'Ostuni. La formazione biancazzurra, protagonista della vittoria è stata: Cocozza, Giglio, Fruci, Barrera, Patronelli, Tato, Camporeale, Marino, Ancora, Blazevic, Delgado. Gli autori delle quattro reti sono Ancora (doppietta), Marino autore di un gran goal e il giovane Moretti. Ottime risposte in vista del prossimo campionato di Eccellenza, dunque, per il tecnico Pizzulli.