Benevento. Presentate le nuove divise per la stagione 2020/21

Come annunciato ieri dalla società tramite il proprio sito ufficiale, il Benevento ha presentato quest'oggi, con un video sui canali social, le nuove divise di gioco per la stagione 2020/21.

Ovviamente giallorossa la prima maglia che presenta strisce verticali molto strette ed in stile retrò. Il rosso è il colore prevalente viste le spalle e le maniche. Il completo prevede anche calzoncini e calzettoni neri.

Bianca con striature diagonali gialle e rosse che si incrociano poco sotto il petto per la divisa "away". In questo caso calzettoni e calzoncini sono ugualmente bianchi.

Grigio/azzurro è il colore scelto per la terza divisa con i loghi sia dello sponsor tecnico che della società in bianco. Colori identici anche per calzettoni e calzoncini mentre sul collo è richiamato l'azzurro che tanto aveva portato fortuna nelle gare in trasferta della passata stagione.

La sorpresa, inaspettata, è la quarta divisa: sfondo nero, come i pantaloncini ed i calzettoni, con striature gialle e rosse che creano un effetto rete sull'addome.

Tutte le divise, come si vede nel video, sono state presentate "pure", quindi senza il main sponsor che, evidentemente, non è stato ancora scelto dalla società giallorossa.