Cittanovese, altro boom: ecco Fiumara in difesa

Arriva direttamente dalla serie C il nuovo colpo della Cittanovese. I giallorossi ha chiuso l'accordo per Amilcare Fiumara, difensore sinistro classe 1998, che nell'ultima stagione ha militato tra i Prof, con le maglie di Picerno e Rieti.

Un altro botto per i giallorossi, che non nascondono affatto le loro ambizioni di vertice.

Ecco la nota del club:

La A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Amilcare Fiumara per la stagione agonistica 2020/2021.

Il difensore classe ’98, proveniente dal Rieti, questa mattina ha fatto il suo ingresso in sede per il disbrigo delle formalità burocratiche e la firma del contratto che lo legherà alla Società giallorossa fino al prossimo giugno.

Fiumara è un forte terzino sinistro originario di Reggio Calabria. Un profilo duttile e carismatico già formato da un curriculum importante. Fondamentali per il suo percorso di crescita le stagioni con l’AZ Picerno, con cui ha vinto un Campionato di Serie D e ha disputato un torneo di Serie C. Lo scorso anno, a partire dal mese di gennaio, la parentesi a Rieti, sempre tra i professionisti.

“Inseriamo in rosa un calciatore di qualità ed esperienza – questo il commento della Dirigenza giallorossa -. Fiumara è un giovane, ma il suo curriculum parla già di stagioni significative disputate ad alti livelli, anche in Serie C. Stiamo strutturando un organico che possa far crescere le ambizioni del nostro progetto. Il lavoro dei vertici, unito all’azione del Direttore Sportivo Francesco Deni, sta producendo risultati considerevoli. Nel frattempo – prosegue il messaggio societario – invitiamo i nostri tifosi supportare il progetto giallorosso sottoscrivendo l’abbonamento per la stagione 2020/2021. Il sogno ha bisogno di un sostegno concreto da parte della Comunità e del territorio”.