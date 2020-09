Mercato Gozzano, Carta canta nel cuore del centrocampo cusiano

Centrocampista centrale cagliaritano, 30 anni il prossimo maggio, esperienze varie tra Serie C e Serie D, scuola sarda essendosi formato nel settore giovanile della formazione dei Quattro Mori e con una spruzzata di azzurro a livello di Under 16: è questo il profilo dell'ultimo colpo messo a segno dal Gozzano, che ha puntato su un mediano di grande esperienza acquisendo le prestazioni di Ignazio Carta.

Nell'ultima stagione il giocatore ha militato nel Carpi racimolando 20 presenze condite da una rete in terza serie, ma fanno parte del suo curriculum anche i passaggi a Latina e Savona (cinque anni spesi tra Serie C e D) oltre che le stagioni nella massima serie dei Dilettanti con Sangiustese e Vis Pesaro. Centrocampista di professione, Carta si è adattato anche sulla fascia destra sia nella zona mediana del campo che abbassandosi sulla linea dei difensori, riuscendo in questo modo ad acquisire quella duttilità che potrebbe essere preziosa anche negli schemi di mister Soda.