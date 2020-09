UFFICIALE - Bitonto: separazione consensuale con mister Taurino

L' U. S. Bitonto Calcio S.r.l comunica di aver interrotto consensualmente il rapporto di lavoro con mister Roberto Taurino, che dunque non sarà più alla guida della Prima squadra.

Al tecnico salentino vanno i più sentiti ringraziamenti per quanto fatto con il Bitonto, ricordando come il suo nome resterà per sempre nella storia del calcio bitontino per la strepitosa avventura vissuta nella scorsa stagione. A lui la società augura ogni fortuna professionale ed il raggiungimento di importanti traguardi.

Nell’attesa di completare l’iter di iscrizione al prossimo campionato di Serie D per la stagione 2020/2021, l’U.S. Bitonto Calcio annuncia che nelle prossime ore verrà ufficializzato il nome del nuovo allenatore.