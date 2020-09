Roccella, gradita conferma: resta Pagano

Il Roccella ha annunciato la riconferma del laterale Cosimo Pagano, già in forza con gli amaranto nell'ultima stagione.

Ecco la nota del club jonico:

Prosegue la febbrile attività dell’Asd Roccella e del direttore Francesco Curtale in vista dell’inizio del campionato Nazionale di Serie D.Un gradito ritorno in casa Roccella. Cosimo Pagano forte e giovane centrocampista laterale destro, formato nelle giovanili del Catanzaro, con ormai una lunga carriera in Serie D nelle fila del Roccella, del Locri, del Sorrento e del Lanusei, torna alle pendici del Palazzo Carafa.

Un innesto che certamente migliore il livello tecnico della squadra.

Ben tornato Cosimo e in bocca al lupo!