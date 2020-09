Cittanovese, via alla campagna abbonamenti: i dettagli

La Cittanovese ha dato il via libera alla campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2020-2021.

Ecco la nota del club giallorosso:

“Il sogno parte dal tuo sostegno”. Questo lo slogan di lancio della Campagna Abbonamenti 2020/2021 del Cittanova Calcio: una frase semplice ed evocativa, capace di racchiudere il senso di appartenenza che la squadra giallorossa possiede rispetto alla comunità cittadina, alla sua storia e al suo territorio.

Il Cittanova è Cittanova: biglietto da visita virtuoso da spedire dall’Italia nel mondo; esperienza sportiva che si fa messaggio di passione e coinvolgimento per le giovani generazioni.

“Apriamo questa finestra dedicata alla campagna abbonamenti – ha sottolineato il Vicepresidente Tonino Mamone – consapevoli del contributo che i cittanovesi e il comprensorio sapranno dare al progetto sportivo del Cittanova Calcio. Sarà un’annata particolare, dove un ruolo delicato lo giocheranno il Covid – 19 e i protocolli di sicurezza ad esso collegati. In questo senso, chiediamo ai nostri sostenitori di acquistare l’abbonamento con lo spirito di chi supporta i colori dello sport e il nome del proprio paese, superando l’idea di un corrispettivo legato alla visione di uno o più eventi. Siamo certi che i nostri tifosi sapranno interpretare al meglio il percorso avviato e le esigenze di questa fase incerta. Intendiamo ringraziare, sin da subito, tutti coloro i quali staccheranno il loro abbonamento per la crescita complessiva del Cittanova Calcio, della sua Prima Squadra, del suo Settore Giovanile e della sua Scuola Calcio”.

La Campagna Abbonamenti prenderà il via oggi, mercoledì 16 settembre, e si svolgerà presso gli uffici della Sede Sociale di via Circonvallazione Est n.40 tutti i giorni dalle ore 18,00 alle ore 19,00.

Quattro le tipologie di abbonamento previste: Platinum (Tribuna Coperta prime due file superiori) a 250,00 euro; Gold (Tribuna Coperta file inferiori) a 180,00 euro; Silver (accesso alla Tribuna senza posto a sedere) a 150,00 euro; Gradinata (posto a sedere non numerato) a 120 euro.

Non sono previste per la Campagna Abbonamenti 2020/2021 prelazioni di alcun genere. Per la Tribuna Coperta la sottoscrizione sarà nominativa e verrà consentito l’acquisto di massimo 3 abbonamenti a persona.