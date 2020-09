Benevento. Oltre ai nuovi arrivi, è tempo di pensare alle cessioni

Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Dabo, annunciato ieri dal club del presidente Vigorito, in casa Benevento è il momento di pensare anche alle cessioni con il D.s. Foggia pronto a giocare più partite su tavoli diversi.

Antei, Volta, Improta, Vokic, Del Pinto, Tuia e Kragl sono sulla lista dei partenti e tutti con molto mercato, specie nella serie cadetta. Su Volta si è fiondata la Cremonese di Bisoli che vede nel centrale giallorosso l'innesto giusto per blindare la retroguardia. Per quanto riguarda Antei è il Vicenza la maggior pretendente anche se i veneti vorrebbero sincerarsi delle condizioni fisiche del calciatore prima di procedere ad affondare il colpo.

Per Improta si sarebbe fatto avanti il Pescara del presidente Sebastiani, che ha chiesto informazioni anche su Tuia. Ha molto mercato anche Lorenzo Del Pinto: diverse le compagini di B che hanno fatto un sondaggio per il mediano giallorosso ma, nelle ultime ore, si sarebbe fatto avanti anche il Bari di mister Auteri che lo ha allenato nella cavalcata che portò il Benevento in Serie B.

Per quanto riguarda le entrate, il Benevento è sempre attento su Iago Falque: il Torino vorrebbe cederlo si in prestito ma con obbligo di riscatto per il club sannita che, invece, vorrebbe il semplice diritto. Da capire, poi, la situazione Gervinho: Lucarelli, dirigente del Parma, ha dichiarato di non aver ricevuto offerte da parte del D.s. Foggia. Difficile arrivare a Llorente: lo spagnolo in uscita dal Napoli è stato attenzionato, nelle ultime ore, anche dall'Inter che è alla ricerca di un vice-Lukaku.