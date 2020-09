Lega Pro: per il Foggia c'è il Bisceglie all'esordio

Sono stati effettuati poco fa i sorteggi per i calendari dei tre gironi del campionato di Lega Pro stagione 2020/21. Il Girone C si prospetta infuocato, con tantissime compagini blasonate pronte a darsi filo da torcere in quella che è stata soprannominata una "Serie B 2".

Per il Foggia Calcio, neopromossa in Serie C, l'esordio sarà in casa del Bisceglie. Nei calendari il Foggia e il Bisceglie sono contrassegnate come X e Y in attesa della formalizzazione dell'iscrizione.

A breve sarà disponibile sul nostro sito il calendario completo del Foggia e del Girone C.