Sarà contro la Paganese, a porte chiuse, al Massimino, l'esordio del Catania in Serie C. La squadra di Raffaele sfiderà quella campana, domenica 27 settembre con orario da definire. Il derby contro il Palermo è in programma l'8 novembre a Palermo, il ritorno, a Catania, il 3 marzo.

Le 38 gare dei rossazzurri nel Girone C (versione pdf)

Il calendario completo del Girone C