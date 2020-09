Potenza, il calendario completo All'esordio subito il Catanzaro

Il calendario della serie C girone C è stato diramato. In ordine dalla prima all'ultima giornata la stagione del Potenza. In basso il calendario completo della formazione del capoluogo di regione:

1a giornata POTENZA-Catanzaro (27 settembre 2020-24 gennaio 2021)

2a giornata Palermo-POTENZA (4 ottobre 2020-31 gennaio 2021)

3a giornata POTENZA-Casertana (7 ottobre 2020-3 febbraio 2021)

4a giornata Y-POTENZA (11 ottobre 2020-7 febbraio 2020)

5a giornata Ternana-POTENZA (18 ottobre 2020-14 febbraio 2021)

6a giornata POTENZA-Teramo (21 ottobre 2020-17 febbraio 2021)

7a giornata Virtus Francavilla-POTENZA (25 ottobre 2020-21 febbraio 2021)

8a giornata POTENZA-Cavese (1 novembre 2020-28 febbraio 2021)

9a giornata Turris-POTENZA (8 novembre-3 marzo 2021)

10a giornata POTENZA-Bari (11 novembre 2020-7 marzo 2021)

11a giornata Vibonese-POTENZA (15 novembre 2020-14 marzo 2021)

12a giornata POTENZA-Avellino (22 novembre 2020-17 marzo 2021)

13a giornata X-POTENZA (29 novembre 2020-21 marzo 2021)

14a giornata POTENZA-Viterbese (6 dicembre 2020-28 marzo 2021)

15a giornata Juve Stabia-POTENZA (13 dicembre 2020-3 aprile 2021)

16a giornata POTENZA-Catania (20 dicembre 2020-11 aprile 2021)

17a giornata Monopoli-POTENZA (23 dicembre 2020-14 aprile 2021)

18a giornata POTENZA-Paganese (10 gennaio 2021-18 aprile 2021)

19a giornata Trapani-POTENZA (17 gennaio 2021-25 aprile 2021)