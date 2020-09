Roccella, Carrozza e Bertora sono amaranto

Continua a lavorare sul mercato il Roccella. Il ds Curtale ha concluso gli accordi con l'esterno offensivo Carrozza, roccellese doc e già in forza nelle giovanili del Sassuolo, mentre chiuso l'accordo con l'esterno sinistro classe 1998 Bertora.

Ecco la nota del club amaranto:

Il mercato in entrata in casa #Roccella non si ferma. Sono ufficiali, infatti, le firme degli atleti Alessandro Carrozza e Andrea Bertora.

Alessandro Carrozza è un esterno d’attacco classe ’00 cresciuto a Rocella Jonica e prelevato dal Sassuolo nel 2016 con cui ha disputato il torneo di Viareggio, oltre che le rispettive Under 17 e Under 19. Nella stagione 2018-19 viene ceduto in prestito alla Vigor Carpaneto in Serie D. Con la società emiliana disputa 32 partite siglando 5 reti. L’anno successivo, sempre in prestito, comincia la stagione tra le fila dell’FC Messina mettendo a segno 13 presenze; a dicembre, poi, il ritorno alla Vigor Carpaneto. Roccellese doc, Alessandro saprà oltre alle sue notevoli doti calcistiche anche l’attaccamento alla maglia.

Andrea Bertora è un esterno e all'occorrenza terzino sinistro classe ’98. Cresciuto nel vivaio della Sampdoria, muove i suoi primi passi in Serie D con le casacche del Verbania nella stagione 2016-17 (19 presenze e un gol), della Sanremese nel 2017, della Lavagnese e della Fezzanese nel 2018. Prelevato dalla formazione piemontese del Briga, arriva a Roccella Jonica desideroso di dimostrare tutta la sua grinta. Per l’impegno profuso nella riuscita della trattativa si ringrazia l’avv. Leandro Bombardieri.

A entrambi va il nostro caloroso benvenuto.